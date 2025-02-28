Sahte dövizlerle yakaladılar… Emniyet Müdürü Selami Yıldız inceledi

"Parada Sahtecilik" suçunun önlenmesine ve ülkemizde sahte döviz dolaşımının önlenerek suç organizasyonlarının engellenmesine yönelik operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul merkezli üç ilde 27 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 25 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda sahte bir milyon 353 bin 600 dolar, sahte iki milyon 150 bin 130 euro, sahte yedi bin 400 lira, bir ruhsatsız tabanca, 76 mermi, iki para sayma makinesi ve 26 cep telefonu ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Üç şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki şüpheli ise serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen sahte dövizler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başarılı operasyon için teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız sergiye de gelerek ele geçirilen suç unsurlarını inceledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kürşad Çevik ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir'den operasyonla ilgili bilgiler aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Erkan Dalkılıç da hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Vatandaşlarımızın ve ülkemizin huzuru için bütün suç unsurlarına yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.