Sahte E-İmza çetesi çökertildi: 199 şüpheliye kamu davası

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve ilgili kurumların yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda, sahte T.C. kimlik ve sürücü belgeleri üzerinden TÜRKTRUST ve E-İMZATR aracılığıyla e-imza üreten şebeke deşifre edildi.



Şüphelilerin, bu e-imzalarla Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve birçok üniversitenin sistemlerinde usulsüz işlemler yaptığı tespit edildi.

Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösteren bazı e-imza bayilerinin de aracı olduğu belirlenen çete etkisiz hale getirildi. Soruşturmada, üst düzey kamu yöneticilerinin bilgilerini izinsiz kullanarak sahte diplomalar ve değiştirilmiş sınav sonuçları üreten organize yapı çökertildi.

KAMU SİSTEMLERİ GÜVENDE, SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs 2025 tarihli iddianameyle 199 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine izinsiz erişim" ve "kamu kurumlarını zarara uğratma" suçlarından dava açtı.