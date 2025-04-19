Sahte ehliyet operasyonu: Okuma yazma bilmeyenlere ehliyet! 43 organizatör gözaltına alındı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, Türkiye genelinde ses getiren bir operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına odaklandı.

OKUMA YAZMA BİLMEYENE EHLİYET

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren bazı sürücü kurslarının büyük bir usulsüzlük ağının parçası olduğu ortaya çıktı. Okuma yazma bilmeyen kişilerin Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) ve SRC sınavlarından geçmesi için yerlerine "joker" diye tabir edilen şahısların sınava sokulduğu veya kopya düzeneği kullanılarak sınavlardan geçirildiği tespit edildi. Bu yolla birçok kişinin yasa dışı şekilde sürücü belgesi aldığı belirlendi.

32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Organizasyonu yönettiği belirlenen ve suç ağına dahil olduğu tespit edilen toplam 313 şüpheliye yönelik, 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 43 organizatör gözaltına alındı. 258 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, firari 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

KOPYA DÜZENEKLERİ VE TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda adeta cephanelik ortaya çıktı. Ele geçirilenler arasında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet gaz bombası, 9 adet kopya düzeneğinde kullanılan cep telefonu, 3 adet kopya kulaklığı, 5 adet sahte kimlik, 5 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve çok sayıda dijital materyal yer aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Bitlis Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.