Sahte fotokopilerle ruhsat almaya çalıştılar… Operasyonla yakalandılar

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul ve Bartın'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Sekiz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dört tabanca, bir yivsiz tüfek, 850 mermi ve altı silah ruhsatı ele geçirildi. Yapılan incelemelerde; İstanbul'da bulunan bir kamu hastanesinde ilk defa silah ruhsatı almak için sağlık raporuna başvuran bazı kişilere, hastane güvenlik görevlilerinin aracılığıyla kendilerine ait olmayan eski tarihli silah ruhsatı fotokopilerinden yararlanılarak "Yenileme Ruhsatı" almak üzere sağlık raporlarından olumlu sonuç almaları için kolaylık sağlandığı saptandı. Şüphelilerin bu yöntemle ilk defa silah ruhsatı alacak olan kişilere uygulanan kapsamlı doktor kontrollerini atlayarak sağlık kurulunda görevli doktorlarda daha önceden silah ruhsatları varmış izlenimi uyandırıldığı ve bu nedenle kontrollerin daha hafif muayeneler şeklinde gerçekleştirildiği saptandı. Doktor kontrollerine girdikleri takdirde silah ruhsatı almaya haiz olmayan bazı kişilerin kullanılan sahtecilik yöntemleriyle silahlanmalarına yol açıldığı belirlendi. Şüphelilerin yenileme ruhsatı alabilmek için hastaneye sundukları silah taşıma ruhsat kartı fotokopilerinin de sahte olduğu tespit edildi.