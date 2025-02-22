Sahte içki faciası: 3 ayda 65 can kaybı! Ankara merkezli 7 ilde operasyon: 35 tutuklama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren titiz çalışması sonucunda, Ankara merkezli 7 ilde (Konya, Düzce, Eskişehir, Niğde, İzmir ve İstanbul) sahte içki imalatı ve satışına yönelik 56 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 155 şüpheli gözaltına alınırken, 35 kişi tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
150 MİLYON LİRALIK SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olduğu değerlendirilen 19 bin 935 şişe satışa ve kullanıma hazır halde sahte içki, 7 etil alkol damıtma kazanı, toplam 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, 7 bin 63 sahte içki yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.
SAHTE İÇKİ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR: 65 ÖLÜM, 15 ENTÜBE
Ankara'da geçen yılın aralık ayından bugüne sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükselirken, hastanelerde entübe olanların sayısının ise 15 olduğu belirtildi. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yaş ortalamasının 60 olduğu öğrenildi.