Sahte içki faciası: 3 ayda 65 can kaybı! Ankara merkezli 7 ilde operasyon: 35 tutuklama

150 MİLYON LİRALIK SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olduğu değerlendirilen 19 bin 935 şişe satışa ve kullanıma hazır halde sahte içki, 7 etil alkol damıtma kazanı, toplam 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, 7 bin 63 sahte içki yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.