Sahte ilaç çetesine soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ham maddeler ile sahte ilaç üretildiği, bu ilaçların maddi değeri yüksek olan MS, SMA, kanser araçları için üretilen ilaçlar olduğu, üretilen ilaçların bir kısmının yurt dışına kaçak yollarla gönderildiği, bir kısmının ise ecza depoları ve eczanelerde satışının gerçekleştirildiği tespit edildi.

19 ŞÜPHELİ 47 ADRES TESPİT EDİLDİ

Yapılan tespit ve tahkikat neticesinde 19 şüpheli şahıs ile üretilen, depolanan ve satılan sahte ilaçların yapıldığı 47 adres tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLEDİ

Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesince alınan karar ile örgütlü bir şekilde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak ilaçlar üreten depolayan, satan şüphelilerin gözaltına alınması, sahte ilaçların tespiti ve muhafazası için İstanbul, Sakarya, Bursa illerinde toplam 47 adrese mali polis ve sağlık ekipleri ile eş zamanlı operasyon ve arama yapıldı. Aramalarda pekçok sahte ilaç tespit edilerek el konuldu, 11 şüpheli ise gözaltına alındı.