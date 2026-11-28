



2 BİN 883 KİŞİYİ 58 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR



Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 55 fişek, 103 bin lira, 3 bin 500 dolar, 400 avro, 60 bin Japon yeni ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.