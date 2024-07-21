Sahte ilanla vurgun yapmış! Dubaili firmayı da 3.5 milyon dolandırmış!

İstanbul Sarıyer'de, M.Ö. (30) isimli kişi, yedek parça almak için internet üzerinden bir firma ile iletişime geçti. M.Ö., yaptıkları anlaşma gereği yedek parça ücreti olan 57 bin Euroyu firma hesabına yatırdı. Parasını ödediği yedek parçanın gönderilmemesi üzerine M.Ö., polise gidip dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

SAHTE YEDEK PARÇA İLANI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen firma yetkilisi Yalçın K.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelinin dolandırdığı parayı bankadan çekerken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yalçın K.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DUBAİLİ FİRMAYI 3.5 MİLYON DOLANDIRMIŞ

Cezaevine gönderilen dolandırıcı Yalçın K.O. 2021 yılında da Dubai'de faaliyet gösteren Hakan Agro isimli firmayı yaklaşık 3.5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. İddiaya göre firma ülkeler arası gemi nakliyatı yapmak için bir şirket ile anlaştı. Parayı ödediği şirket yetkilisi de Yalçın K.O. idi. O dönem de nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı öğrenildi.