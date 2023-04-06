Sahte ilanlarla 9 kişiyi 150 bin TL dolandıran 2 kişi yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde bazı e-ticraet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık şikayetleri ile ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu, piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov ve benzeri ürünlerin ilanını koyan ve kendileri ile irtibata geçen kişilerden kapora alarak dolandıran 2 kişiyi tespit ederek yakaladı

Bu yolla 9 kişiyi 150 bin TL dolandırıkları tespit edilen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.