Haberler Yaşam Haberleri Sahte internet sitesiyle 156 kişiyi 3,5 milyon lira dolandırdılar
Giriş Tarihi: 17.5.2025 11:21 Son Güncelleme: 17.5.2025 11:22

Sahte internet sitesiyle 156 kişiyi 3,5 milyon lira dolandırdılar

Kayseri’de sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleriyle 156 kişiyi 3.5 milyon TL dolandıran 11 şüpheli yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sahte internet sitesiyle 156 kişiyi 3,5 milyon lira dolandırdılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden ürün ilanı vererek 156 kişiyi 3 milyon 543 bin 718 TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, sahte sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yaptığı tespit edilen B.C.Ö. (20), M.T. (32) ve M.U. (24) ile sahte internet sitesi oluşturup sahte ilanlar temin eden R.T. (25) ve E.S. (31) yakalandı.

Ayrıca, dolandırıcılık suçunda paravan olarak kullanılmak üzere üçüncü şahıslara ait banka ve GSM hatlarını temin eden B.G. (20), Y.C. (20), İ.K. (23), P.A.D. (20), M.E.P. (20) ve sahte sitelerin alt yapısını oluşturan E.Y'de (20) gözaltına alındı. Yakalan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 54'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte internet sitesiyle 156 kişiyi 3,5 milyon lira dolandırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz