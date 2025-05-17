Sahte internet sitesiyle 156 kişiyi 3,5 milyon lira dolandırdılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden ürün ilanı vererek 156 kişiyi 3 milyon 543 bin 718 TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, sahte sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yaptığı tespit edilen B.C.Ö. (20), M.T. (32) ve M.U. (24) ile sahte internet sitesi oluşturup sahte ilanlar temin eden R.T. (25) ve E.S. (31) yakalandı.

Ayrıca, dolandırıcılık suçunda paravan olarak kullanılmak üzere üçüncü şahıslara ait banka ve GSM hatlarını temin eden B.G. (20), Y.C. (20), İ.K. (23), P.A.D. (20), M.E.P. (20) ve sahte sitelerin alt yapısını oluşturan E.Y'de (20) gözaltına alındı. Yakalan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 54'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.