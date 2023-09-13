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Giriş Tarihi: 13.9.2023 11:33

Sahte L Plaka Çetesi… 12 milyon lira haksız kazanç sağladılar

Sahte L Plakalar üretip satarak 12 milyon liralık suç geliri elde eden ve 110 milyon liralık kamu zararı oluşturan 23 kişilik bir çete çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte L Plaka Çetesi… 12 milyon lira haksız kazanç sağladılar

"Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. "Servis Taşımacılığı" yapmak isteyen kişilere sahte L Plakalar üretip satan 23 kişilik bir çetenin üyelerinin, sahte plakaların resmi olarak kendilerine devredildiğini göstermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adı ve logosuyla sahte bir internet sitesi yaptırdıkları tespit edildi. Çete üyelerinin, gerçeğe aykırı devir-teslim işlemleri tesis ettikleri, ayrıca denetimlerde de yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kopya internet sitesine yönlendiren sahte karekodlar yaptırdıkları, sahte internet sitesi ve sahte karekodlarla noterleri de yanıltarak sahte servis plakalarını yetkisiz kişiler adına noterlerde tescil ettirdikleri saptandı.

37 ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Böylece sahte üretilen plakaların hileli yöntemlerle kamu kurumu nezdinde resmiyete kavuşturulduğu ve bu şekilde toplamda 37 sahte L Plakalı aracın taşımacılık yaptığı tespit edildi. Çete üyelerinin yaklaşık 12 milyon liralık suç geliri elde ettikleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmesi gereken paranın şüphelilerin eline geçmesiyle yaklaşık 110 milyon liralık kamu zararı oluştuğu saptandı. Sahte L Plakalı araçlarla "Servis Taşımacılığı" yapan kişilerin fahiş fiyat uygulamalarıyla vatandaşları da mağdur ettikleri yönünde tespitler de yapıldı. İstanbul, Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya İlleri'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çetenin üç üyesinin başka suçlardan ötürü cezaevlerinde tutuklu oldukları, bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

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Sahte L Plaka Çetesi… 12 milyon lira haksız kazanç sağladılar
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