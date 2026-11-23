22 Kasım tarihinde bir televizyon kanalı ekranlarında yayımlanan haberde gündeme getirilen olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan bir şahıs, şifa bulma vaadiyle bir aileyi hedef aldı. Ailenin güvenini kazandığı öne sürülen şahsın, bu süreçte aileden yaklaşık 3 milyon TL aldığı iddia edildi. Haberde yer alan iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Şahsın ailedeki kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahale ettiği öne sürüldü.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Televizyon kanalında yayımlanan haberin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda habere konu olan şahsın Mehdi Dağlı olduğu tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla şüphelinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla Mehdi Dağlı yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE, BABA VE KIZ KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelinin babası A.D., annesi M.D. ve kız kardeşi M.D. de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu. Ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında inceleneceği bildirildi.

TOPLAM 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği, soruşturmanın ise çok yönlü şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.