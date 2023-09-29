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Giriş Tarihi: 30.9.2023

Sahte MİT’çiler 8 saatte yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte MİT’çiler 8 saatte yakalandı
İstanbul Üsküdar'da işadamı S.B. ve arkadaşı emekli polis İ.B. önlerini kesen siyah VIP araçtan inenler tarafından "Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geliyoruz" denilerek kaçırıldı. Zorla bir araca bindirilen ikili, Pendik'te bir adrese götürülüp darp edildi. Kaçırılma olayını görenlerin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 8 saat sonra 2 kişiyi kurtardı. Şüphelilerin S.B.'nin ailesinden 26 milyon lira fidye isteyecekleri belirlendi. Şüpheliler Yaşar P. (46), Fırat B. (34), Ferdi Ü. (28) ve Batuhan B. (26) adliyeye sevk edildi.

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Sahte MİT’çiler 8 saatte yakalandı
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