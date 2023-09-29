Sahte MİT’çiler 8 saatte yakalandı

İstanbul Üsküdar'da işadamı S.B. ve arkadaşı emekli polis İ.B. önlerini kesen siyah VIP araçtan inenler tarafından "Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geliyoruz" denilerek kaçırıldı. Zorla bir araca bindirilen ikili, Pendik'te bir adrese götürülüp darp edildi. Kaçırılma olayını görenlerin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 8 saat sonra 2 kişiyi kurtardı. Şüphelilerin S.B.'nin ailesinden 26 milyon lira fidye isteyecekleri belirlendi. Şüpheliler Yaşar P. (46), Fırat B. (34), Ferdi Ü. (28) ve Batuhan B. (26) adliyeye sevk edildi.