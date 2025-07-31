Sahte MİT’çilerden 8,5 milyon TL’lik vurgun

Edinilen bilgiye göre, 11 Temmuz günü Didim'de ikamet eden B.B. ve C.B. isimli vatandaşlar, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şahıslara toplam 3 milyon 44 bin TL'yi banka üzerinden gönderdiklerini, ayrıca piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 68 adet cumhuriyet altını, 2 adet 20 gramlık bilezik, 1 adet 22 ayar altın seti ve 1 adet 14 ayar altın setini İzmir'deki ikametlerinde şahıslara elden teslim ettiklerini belirterek Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları detaylı çalışma sonucunda dolandırıcılığı gerçekleştiren şahısların M.K., A.K., N.K. ve M.S. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de bulundukları bilgisine ulaşan emniyet güçleri, 29 Temmuz'da Didim Asayiş Büro Amirliği ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla şahısları yakalayarak gözaltına aldı.



KUŞADASI'NDA 5 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK

Gözaltındaki şahıslarla ilgili yapılan geniş kapsamlı araştırmada, aynı kişilerin 11 Temmuz'da Kuşadası'nda da 117 bin Euro, yani yaklaşık 5 milyon 430 bin TL'lik başka bir dolandırıcılık olayına daha karıştıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.