Sahte otel sitesiyle tatilciyi 12 milyon TL dolandırdılar

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından, KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm otellerinin web sitelerinin sahtesini açarak yerli ve yabancı turistleri dolandıran suç örgütü çökertildi. Muğla merkezli 15 ilde haziran ayından bu yana yapılan takip, inceleme ve araştırma sonucu, suç örgütünün 19 sahte şirket kurduğu belirlendi. Şüphelilerin, bu şirketler üzerine banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 mağduru yaklaşık 12 milyon 346 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 6'sı 28 Ekim'de yapılan operasyonla yakalandı ve adli makamlarca tutuklandı. 26 Kasım'da gözaltına alınan 25 şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.