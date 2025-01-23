Sahte para operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sahtecilik faaliyetlerin önlenmesi amaçlı geniş kapsamlı çalışma yürütür. Bu kapsamda, İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SAHTE PARALAR TARİHİ ESERLER

48 adrese yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı diğer 2 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Adreslerde, 14 bin Euro, 44.500 dolar sahte para, tarih eser niteliğinde çok sayıda tablo, heykel, kılıç, hançer halı ve benzeri eşyalar ele geçirildi. Bunların yanı sıra kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ve 36 bin adet cinsel güç arttırıcı ilaç ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA

Adliyeye getirilen şüphelilerin ifadesi savcılık tarafımdan alındı. Nöbetçi Sulh Ceza Halkinliği'ne sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.