Sahte plaka üreten 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen ikiz (sahte) plaka operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da sadece 'Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu' tarafından basılarak üretimine izin verilen araç plakalarının, federasyonun mührünün sahtesi kullanılarak sahte olarak ikiz plaka şeklinde üretildiği bilgileri sonrası harekete geçti. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 13 Nisan'da 2 adreste 3 şüpheliye ait ikamet ve depoda eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 milyon değerinde 215 sahte plaka ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.