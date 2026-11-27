İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayı pes dedirtti. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, 66 yaşındaki kadını hırsızlık bahanesiyle kandırarak milyonlarca liralık altın ve parasını aldı. Akılalmaz dolandırıcılık İzmir'in Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 66 yaşındaki F.F.'nin evine giden şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, mahallede bulunan bir evden hırsızlık yapıldığını, bu nedenle kadının evindeki altınları incelemeleri gerektiğini söyledi.

EŞZAMANLI OPERASYON

İncelemenin ardından altınları geri getireceklerini belirten şüpheliler, kadını ikna ederek yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve parasını aldı. Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirerek şikâyetçi oldu. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 5 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir'in Gaziemir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A. (26), Ş.A. (50), M.K.Ş. (29), B.Y. (24) ve S.Y. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, hâkim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden S.A., M.K.Ş., B.Y. ve S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör