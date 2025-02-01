Haberler Yaşam Haberleri Sahte rapor operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.2.2025

Sahte rapor operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Sahte rapor operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Bartın'da sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 4'ü tutuklandı. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları izlenimi vererek; usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları iddiasıyla 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sonrası 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çetenin sosyal medyadan da reklam yaptığı belirlendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte rapor operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA