Sahte şampuan ve sahte deterjanlarla yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde sahte deterjan ve sahte şampuanların imal edildiği ve depolanarak satışa sunulduğu bir adrese operasyon düzenledi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan detaylı aramalarda; 27 ton toz deterjan, 21 bin 42 şampuan, 49 bin 500 şampuan etiketi, 40 litre şampuan esansı, altı bin 956 boş şampuan şişesi, üç bin şişe pompası, 1.3 kilogram toz deterjan ham maddesi, 25 kilogram sitrik asit, üç bulaşık deterjanı, iki adet poşet kapatma makinesi, bir adet bantlı ambalaj makinesi ve sekiz varil içerisinde toplamda bin 600 litre kimyasal madde ele geçirildi. El konulan malzemelerin piyasa değerlerinin toplamda 13 milyon 255 bin lira olduğu ifade edildi.