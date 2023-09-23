Haberler Yaşam Haberleri Sahte şampuan ve sahte deterjanlarla yakaladılar
Giriş Tarihi: 23.9.2023 10:47 Son Güncelleme: 23.9.2023 10:47

Sahte şampuan ve sahte deterjanlarla yakaladılar

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; binlerce sahte deterjan ve sahte şampuan ele geçirdi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte şampuan ve sahte deterjanlarla yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde sahte deterjan ve sahte şampuanların imal edildiği ve depolanarak satışa sunulduğu bir adrese operasyon düzenledi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan detaylı aramalarda; 27 ton toz deterjan, 21 bin 42 şampuan, 49 bin 500 şampuan etiketi, 40 litre şampuan esansı, altı bin 956 boş şampuan şişesi, üç bin şişe pompası, 1.3 kilogram toz deterjan ham maddesi, 25 kilogram sitrik asit, üç bulaşık deterjanı, iki adet poşet kapatma makinesi, bir adet bantlı ambalaj makinesi ve sekiz varil içerisinde toplamda bin 600 litre kimyasal madde ele geçirildi. El konulan malzemelerin piyasa değerlerinin toplamda 13 milyon 255 bin lira olduğu ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sokakta yarı çıplak şekilde yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’a ders gibi ceza!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı ile kritik görüşme
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Halk TV’yi açıyorum, sanki A Haber izliyormuş gibi oluyorum
Atatürk’ün İsrail’e attığı kafa golü
Olayın arkasından kedi çıktı: Kurye vuruldu!
İstanbul’da susuzluk kapıda... Melen sistemini işletemeyen İBB İstanbul’u susuz bırakacak
YÖK Başkanı Özvar'dan uzaktan eğitim açıklaması: Deprem bölgesindeki üniversiteler...
Blöf mü, değil mi?
Başkan Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte şampuan ve sahte deterjanlarla yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA