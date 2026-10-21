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Giriş Tarihi: 21.10.2026 12:13

Sahtecilikten aranıyordu: Beyoğlu’ndaki uyuşturucu operasyonunda yakalandı!

İstanbul Beyoğlu’nda polis uyuşturucu baskını için kapıyı çaldı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri 6 yıldır aranan sahtecilik firarisi çıktı. Arama yapılan adreste az miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
Sahtecilikten aranıyordu: Beyoğlu’ndaki uyuşturucu operasyonunda yakalandı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu bölgedesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. 18 Ekim tarihinde Beyoğlu'nda belirlenen bir eve düzenlenen baskında şüpheli M.A. (28), A.K.J. (38), E.H. (51) ve B.A.O. (29) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki kimlik sorgusunda yakalanan M.A.'nın daha önceden parada sahtecilik suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



ARANAN SAHTECİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evde gerçekleştirilen aramalarda 405 gram kokain, 220 gram ecstasy, 16,70 gram metamfetamin ve 103 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 5 adet boş poşet, 1 adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.320 TL nakit paraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.J., E.H. ve B.A.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Parada sahtecilik suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #BEYOĞLU

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