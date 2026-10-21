Sahtecilikten aranıyordu: Beyoğlu’ndaki uyuşturucu operasyonunda yakalandı!





ARANAN SAHTECİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evde gerçekleştirilen aramalarda 405 gram kokain, 220 gram ecstasy, 16,70 gram metamfetamin ve 103 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 5 adet boş poşet, 1 adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.320 TL nakit paraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.J., E.H. ve B.A.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Parada sahtecilik suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör