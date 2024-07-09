Sahur yapıp karısını vurdu: Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Şerafettin Birkan(75) ile Memure Birkan(65), 3 çocuk yetiştirerek 45 yıldır aynı yastığa baş koyan bir çiftti. Çocuklarının hepsi evlendiği için baş başa yaşayan çiftten Memure Birkan, 4 Nisan 2023 gecesi, kocası Şerafettin Birkan tarafından tabancayla öldürülmüş, kendisini aldattığı düşüncesiyle karısını vuran yaşlı adam, polisi arayarak, "Karımı vurdum, gelin ben buradan alın" diye ihbarda bulunmuştu.

SAHUR VAKTİ KORKUNÇ CİNAYET

Acı olayla ilgili öz oğlu Ömer Birkan, annesini öldüren babası Şerafettin Birkan'dan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmada sona geldi. SABAH'ın ulaştığı iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Olay günü, yaşlı çiftin birlikte sahura kalktığı, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı ve Memure Birkan'ın evin salonunda oturduğu esnada gözü dönen Şerafettin Birkan'ın yatak odasına giderek ruhsatsız tabancayı alarak karısına iki el ateş ettiği anlatıldı.

ALDATILMA DÜŞÜNCESİYLE 45 YILLIK KARISINI VURDU

Soruşturma dosyasına giren Adli Tıp raporunda her iki merminin de öldürücü nitelikte olduğu tespit edilirken şüphelinin savunmasında, eşiyle eşinin kendisini aldatması hususunda olay tarihinde aralarında yaşanan tartışma sonrasında bir anlık sinirle evin yatak odasında bulunan ruhsatsız tabancasını alarak salonda yatak üzerinde oturan eşinin kalbine doğru bir el ateş ettiğini, daha sonra oğlu Ömer'i arayarak "ananızı vurdum polise haber verin " dediği kaydedildi.

AKIL SAĞLIYLA İLGİLİ RAPOR ALINACAK

Savcılık, şüphelinin bu şekilde eşi maktülü öldürmek kastıyla yakın mesafeden ateş ederek üzerine atılı suçu işlediğini vurgulayarak şüphelinin akıl sağlığı yönünden Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenmesi gereken raporun henüz dosyaya girmediğini, şüphelinin tutukluda kaldığı süre dikkate alındığında, hastaneden raporunun beklenmesinin şüphelinin ileride mağduriyetine sebebiyet vereceğini belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Bu nedenle iddianamede şüphelinin üzerine atılı "Eşi kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından yargılamasının yapılması ve şüpheli Şerafettin Birkan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi...