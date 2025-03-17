Sahurda cinayet! Kocasını iki kurşunla öldürdü

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde bir sitede ikamet eden ve galericilik yapan Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi Süheyla Çetinkaya, sahur vakti tartışmaya başladı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen kadın, eşine ait tabancayı alarak tetiğe bastı. Göğsüne isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan adam kanlar içinde yere yığıldı. 112'yi arayan Süheyla Çetinkaya eşini tabancayla vurarak yaraladığını ihbar etti. İhbar üzerine eve gelen Sağlık ekipleri ağır yaralanan Çetinkaya'yı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Muhammet Nurullah Çetinkaya hayatını kaybetti. Polis, eşini öldüren Süheyla Çetinkaya'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.