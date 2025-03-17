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Giriş Tarihi: 17.3.2025 10:16 Son Güncelleme: 17.3.2025 10:38

Sahurda cinayet! Kocasını iki kurşunla öldürdü

Bursa’da sahur yapmaya hazırlanan 41 yaşındaki Süheyla Çetinkaya ile eşi 42 yaşındaki Muhammet Nurullah Çetinkaya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşine ait tabancayı eline alan kadın iki el ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede öldü.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Sahurda cinayet! Kocasını iki kurşunla öldürdü

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde bir sitede ikamet eden ve galericilik yapan Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi Süheyla Çetinkaya, sahur vakti tartışmaya başladı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen kadın, eşine ait tabancayı alarak tetiğe bastı. Göğsüne isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan adam kanlar içinde yere yığıldı. 112'yi arayan Süheyla Çetinkaya eşini tabancayla vurarak yaraladığını ihbar etti. İhbar üzerine eve gelen Sağlık ekipleri ağır yaralanan Çetinkaya'yı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Muhammet Nurullah Çetinkaya hayatını kaybetti. Polis, eşini öldüren Süheyla Çetinkaya'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sahurda cinayet! Kocasını iki kurşunla öldürdü
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