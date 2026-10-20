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Giriş Tarihi: 20.10.2026

Saim Tekcan’a son görev

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Saim Tekcan’a son görev
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Hayatını kaybeden ressam, sinema oyuncusu ve özgün baskı sanatçısı Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan (86) son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Tekcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra kültür, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesinde açıklama yapan yazar Prof. Dr. İskender Pala, Tekcan'ın çok yönlü ve derin bir bakış açısına sahip kıymetli bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yetiştirdiği örnek şahsiyetlerden biriydi" dedi. Tekcan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mahmut Şevket Paşa Aile Mezarlığı'na defnedildi.
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Saim Tekcan’a son görev
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