Ele geçirilen sentetik kannabinoid hammaddelerinin, yaklaşık 9 kilo bonzai üretiminde kullanılabileceği belirtildi. Yakalanan şüphelilerden A.S.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. H.T.'nin ise uyuşturucu kullanma suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası, ormanda belirlenen yerler dışında ateş yakma veya ateşi söndürmeden ayrılma suçundan 37 bin TL adli para cezası bulunduğu, ayrıca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. R.Y., A.D., Ö.G. ve S.A.'nın da uyuşturucu kullanma suçundan 1 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerden M.Ö. ve D.A. ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, M.Ş. ve G.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Ç., G.M., E.Ö., A.S., A.D., Ö.G., H.T., S.A., E.Ç. ve R.Y. isimli şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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