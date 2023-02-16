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Giriş Tarihi: 16.2.2023 15:33 Son Güncelleme: 16.2.2023 16:07

Sakarya ekibi Aleyna ile mucizeyi yaşadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş'ta pes etmeyip çalıştıkları enkazda 248. saatte bir mucizeyi yaşadı. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i enkazdan sağ çıkartan ekip “Umudun adı Aleyna” dedi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya ekibi Aleyna ile mucizeyi yaşadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 10 kenti yıkıma uğratan asrın felaketinde enkaz altında kalan ve bir yardım eli bekleyen canla için seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi'nden 100'e yakın personel felaketin 10'uncu gününde Kahramanmaraş'ta aynı umutla hiç ara vermeden çalışıyor.

10 şehirde büyük bir yıkımın yaşandığı enkazlarda bugüne kadar onlarca canı yeniden hayata bağlayan ekipler, bir mucizeye daha tanıklık etti. Depremin merkez üssünde bir enkazda ses alan ekipler, yaptıkları termal ve sismik ölçümlerle 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in yerini tespit etti.

Kırım ve kurtarma ekipleri genç kızın bulunduğu alana girebilmek için AFAD ve JAK ekipleriyle birlikte saatlerce çaba gösterdi.

Sonunda ise beklenen mucize gerçekleşti ve depremin yaşandığı andan tam 248 saat sonra afetzedeye ulaşıldı. Ekipler Aleyna'yı enkazdan çıkardıkları anda gözyaşı ve mutluluk bir aradaydı ve bu operasyon diğer ekiplere de umut oldu.

Büyükşehir Belediyesi, 508 personel ve 256 araçla Kahramanmaraş ve diğer bazı illerde umudu kazmaya, hayat kurtarmak için çalışmarına devam ediyor.

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Sakarya ekibi Aleyna ile mucizeyi yaşadı
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