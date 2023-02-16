Sakarya ekibi Aleyna ile mucizeyi yaşadı

10 şehirde büyük bir yıkımın yaşandığı enkazlarda bugüne kadar onlarca canı yeniden hayata bağlayan ekipler, bir mucizeye daha tanıklık etti. Depremin merkez üssünde bir enkazda ses alan ekipler, yaptıkları termal ve sismik ölçümlerle 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in yerini tespit etti.