Sakarya ekibi Aleyna ile mucizeyi yaşadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 10 kenti yıkıma uğratan asrın felaketinde enkaz altında kalan ve bir yardım eli bekleyen canla için seferber oldu.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi'nden 100'e yakın personel felaketin 10'uncu gününde Kahramanmaraş'ta aynı umutla hiç ara vermeden çalışıyor.
Kırım ve kurtarma ekipleri genç kızın bulunduğu alana girebilmek için AFAD ve JAK ekipleriyle birlikte saatlerce çaba gösterdi.
Sonunda ise beklenen mucize gerçekleşti ve depremin yaşandığı andan tam 248 saat sonra afetzedeye ulaşıldı. Ekipler Aleyna'yı enkazdan çıkardıkları anda gözyaşı ve mutluluk bir aradaydı ve bu operasyon diğer ekiplere de umut oldu.