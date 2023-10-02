Sakarya Geyve’de 2 TIR ile 2 kamyon çapıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-650 yolunun Kızılkaya mevkisinde meydana geldi. Nevzat Arı idaresindeki 34 DMF 608 plakalı çöp kamyonu, yağmurda kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP TIR'LA ÇARPIŞTI

Aynı yöne giden Ömer Fındık yönetimindeki 03 HS 078 plakalı TIR, kamyona çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip, Kemal Kot idaresindeki 55 AFB 136 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GBV 001 plakalı hafriyat kamyonu da kontrolden çıkıp devrildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çöp kamyonu sürücüsü Nevzat Arı, sağlıkçıların kaldırdığı hastanede tedaviye alındı.