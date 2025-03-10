Sakarya Sapanca’da kaza: 5’i çocuk 10 yaralı var!

Kazada, otomobil sürücüsü A.K., minibüs şoförü B.Ö., eşi Ş.Ö. ve çocukları Y.Ö., B.Ö., B.Ö. ile H.A.G., eşi N.G. ve çocukları O.G. ile D.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle caddenin her iki yönünde kontrollü olarak sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan, kazayı anlatan Osman Kubilay, "Karşıdan gelen araç kontrolden çıkması neticesinde kendi şeridinde ilerleyen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin motoru yaklaşık 10 metre öteye fırlayarak kanala düştü" dedi.