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Giriş Tarihi: 16.10.2026 20:23

Sakarya Valiliği duyurdu! O kurumlarda faaliyetlere 2 gün ara verildi

Sakarya Valiliği, şehirde hafta sonu da etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı eğitim kurumları, kurslar ve sınavlarla ilgili karar aldı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve olası olumsuzluklara karşı 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde rehabilitasyon merkezleri, kreşler, BİLSEM, DYK, özel kurslar ve çeşitli sınavlar dahil olmak üzere bazı faaliyetlere 2 gün ara verildi.

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya Valiliği duyurdu! O kurumlarda faaliyetlere 2 gün ara verildi
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Sakarya'da hafta sonunda da etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim faaliyetlerine yönelik yeni bir karar alındı. Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı ve ulaşımı etkileyebileceği değerlendirmesiyle bazı eğitim kurumları, kurslar ve sınavlara 2 gün ara verildiğini duyurdu. Sakarya Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik verilere göre ilimize şiddetli yağış uyarısı yapıldığından, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında resmi ve özel okul/kurumlarımızın;

* Rehabilitasyon Merkezleri
* Kreş ve Gündüz Bakımevleri
* BİLSEM
* DYK
* MTSK Dahil Sınavlar
* Özel Kurslar
* Çeşitli tüm kurs ve sınavlar
* Uygulama ve yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SAKARYA
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Sakarya Valiliği duyurdu! O kurumlarda faaliyetlere 2 gün ara verildi
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