Sakarya'da 3 ilçede "Sokaklar Güvende" operasyonu: 19 gözaltı

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yakalanan 19 şüphelinin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda; 917 adet 9x19 mm çapında fişek, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ve 6 kabza kapağı ele geçirildi.