Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Sokaklar Güvende operasyonları gerçekleştirildi.
Sakarya'da 3 ilçede "Sokaklar Güvende" operasyonu: 19 gözaltı | Video
3 İLÇEDE DEV OPERASYON
7-8 Ekim tarihlerinde Akyazı, Geyve ve Karapürçek ilçelerinde düzenlenen operasyonlara; 110 özel harekat personeli, 60 ekip personeli, 20 çevik kuvvet personeli, 2 dedektör köpek idarecisi ve dron desteğiyle toplam 272 personel katıldı.
19 GÖZALTI
Aramaların devamında ise 8 parça halinde 293,34 gram esrar, 112 sentetik ecza, 5 captagon hap, 2 metre boyunda 2 kök hint keneviri bitkisi, 1,66 gram sentetik kannabinoid ve 0,12 gram metamfetamin maddesi bulundu.Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.