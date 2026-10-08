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Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:59 Son Güncelleme: 08.10.2026 15:27

Sakarya'da 3 ilçede "Sokaklar Güvende" operasyonu: 19 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince 3 ilçede 272 personelin katılımıyla düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

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İHA İHA Yaşam
Sakarya’da 3 ilçede Sokaklar Güvende operasyonu: 19 gözaltı
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Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Sokaklar Güvende operasyonları gerçekleştirildi.

Sakarya'da 3 ilçede "Sokaklar Güvende" operasyonu: 19 gözaltı | Video

3 İLÇEDE DEV OPERASYON

7-8 Ekim tarihlerinde Akyazı, Geyve ve Karapürçek ilçelerinde düzenlenen operasyonlara; 110 özel harekat personeli, 60 ekip personeli, 20 çevik kuvvet personeli, 2 dedektör köpek idarecisi ve dron desteğiyle toplam 272 personel katıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yakalanan 19 şüphelinin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda; 917 adet 9x19 mm çapında fişek, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ve 6 kabza kapağı ele geçirildi.

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19 GÖZALTI

Aramaların devamında ise 8 parça halinde 293,34 gram esrar, 112 sentetik ecza, 5 captagon hap, 2 metre boyunda 2 kök hint keneviri bitkisi, 1,66 gram sentetik kannabinoid ve 0,12 gram metamfetamin maddesi bulundu.Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA #GEYVE #AKYAZI

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Sakarya'da 3 ilçede "Sokaklar Güvende" operasyonu: 19 gözaltı
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