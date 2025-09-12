Sakarya’da 4 evin ateşe verildiği silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi'nde dün, husumetli iki aile arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan A.G, M.G, O.G, T.G. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, O.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

OLAY

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dün, husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıkmış, açılan ateş sonucu Y.G. (8) ve E.G. (10) yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kavganın ardından ateşe verilen 4 ev kullanılamaz hale gelmiş, olayla ilgili A.G, M.G, O.G, T.G. ve S.G. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.