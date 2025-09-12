Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da 4 evin ateşe verildiği silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da 4 evin ateşe verildiği silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 çocuğun yaralandığı ve ateşe verilmesi sonucu 4 evin yandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı.

Sakarya’da 4 evin ateşe verildiği silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi'nde dün, husumetli iki aile arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan A.G, M.G, O.G, T.G. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, O.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

OLAY

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dün, husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıkmış, açılan ateş sonucu Y.G. (8) ve E.G. (10) yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kavganın ardından ateşe verilen 4 ev kullanılamaz hale gelmiş, olayla ilgili A.G, M.G, O.G, T.G. ve S.G. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

