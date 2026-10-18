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Giriş Tarihi: 18.10.2026 20:14

Sakarya’da akılalmaz olay: Son eşyalarını almaya geldiğinde öldürüldü!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen akılalmaz olayda, evini taşıyan 35 yaşındaki Hakan Turak, kalan son eşyalarını almak üzere eski oturduğu eve geldiği sırada husumetli olduğu Selim T., ile çıkan tartışmanın ardından silahla vurularak katledildi.

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İHA Yaşam
Sakarya’da akılalmaz olay: Son eşyalarını almaya geldiğinde öldürüldü!
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Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Turak (35) ile alt kat komşusu Selim T. arasında geçmiş dönemde yaşanan tartışmaların ardından Turak evini boşaltarak taşındı.

Taşınma işlemlerini büyük ölçüde bitiren Turak, evde kalan son 3-4 parça eşyasını almak üzere eski binasına geldi.

Eşyalarını alacağı esnada alt kat komşusu Selim T. ile karşılaşan Turak arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Selim T. yanındaki silahla Hakan Turak'a ateş etti.

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Kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Turak ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbi durmuş halde hastaneye kaldırılan Hakan Turak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisi Selim T. hakkında yürütülen tahkikat sürüyor.

#ADAPAZARI #SAKARYA

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Sakarya’da akılalmaz olay: Son eşyalarını almaya geldiğinde öldürüldü!
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