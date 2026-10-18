Sakarya’da akılalmaz olay: Son eşyalarını almaya geldiğinde öldürüldü!

Kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Turak ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbi durmuş halde hastaneye kaldırılan Hakan Turak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.