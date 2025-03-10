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Giriş Tarihi: 10.3.2025 00:45

Sakarya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Komşusunun oğlu tarafından katledildi!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde E.Ş., isimli bir şahıs ile komşusu Fatih Tunç arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, E.Ş’nin oğlu O.Ç.Ş evden aldığı tüfekle Fatih Tunç’u vurdu. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Tunç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, baba ve oğul gözaltına alındı.

DHA
Sakarya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Komşusunun oğlu tarafından katledildi!

Kan donduran olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre E.Ş. ile komşusu Fatih Tunç arasında arsa satışından kaynaklanan alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş.'nin oğlu O.Ç.Ş. evden aldığı tüfekle komşusu Fatih Tunç'u vurdu.

Fatih Tunç, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk babası Fatih Tunç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Komşusunu öldüren O.Ç.Ş. ve babası E.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sakarya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Komşusunun oğlu tarafından katledildi!
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