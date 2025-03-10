Sakarya’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Komşusunun oğlu tarafından katledildi!

Fatih Tunç, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk babası Fatih Tunç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Komşusunu öldüren O.Ç.Ş. ve babası E.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.