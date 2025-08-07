Sakarya’da asansör faciası! Eski belediye başkanı öldü, kızı ağır yaralı

Olay, akşam saatlerinde Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gençağa Koç ve kızı Fatma C., 3'üncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi. Kabine binen baba ve kızı, bir süre sonra halatın kopması 3'üncü kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.