Sakarya’da bir AVM’de şok ölüm

Sakarya'nın Serdiven İlçesi'nde bulunan bir AVM'de yaşanan şok ölüm şehirde geniş yankı uyandırdı. Alışveriş Merkezi'nin içinde yer alan apart dairenin banyosunda Bahar Keskin ölü arkadaşı tarafından ölü bulundu. Durumun 112 ÜAcil Servis Komuta Merkezi'ne bildirilmesiyle birlikte 112 Acil servis Ambulansı ile polis ekipleri olay yerine geldi. Burada yapılan ilk inceleme neticesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekibi apart dairede geniş çaplı parmak izi çalışması yaparken, genç kadının banyoda ölü bulunması nedeniyle ekipler bütün detayları titizlikle delillendirdi. Bina içi ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis daha sonra genç kadının kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesini Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri genç kadının ölümüyle ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.