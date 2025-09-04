Sakarya’da bungalovdaki gizli kamera davasında yeni gelişme! İki sanık tahliye edildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda gizli kamera bulunmasına ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'dan Sapanca'ya tatile gelen bir aile tarafından fark edilen kamera düzeneği sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan işletme sahibi H.K. (31) ve ortağı olduğu belirtilen T.S. (48), çıkarıldıkları duruşmada tahliye edildi.

30 Mart 2025 tarihinde meydana gelen olayda, ailenin konakladığı bungalovun yatak odası ve jakuzi kısmını gören, ampul içine yerleştirilmiş kamera düzeneği tespit edilmişti. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera düzeneğine el koymuş, işletme sahibi ve arkadaşı gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar H.K. ve T.S. ile müşteki aile M.K. ve P.K., taraf avukatları ve tanık polisler katıldı. Sanık H.K., kamera düzeneğinden olaydan bir gün önce haberdar olduğunu öne sürerek teslim olduğunu ve herhangi bir delili gizlemediğini söyledi. T.S. ise olayla ilgisinin bulunmadığını, söz konusu ampulü diğerlerinden ayırt edemediğini belirterek beraatini talep etti. Tanık olarak dinlenen polis memuru R.E., "Jakuzinin üzerinde, kırmızı ışığı yanıp sönen ampul şeklinde bir kamera vardı. Biz içeri girdikten sonra ışık tamamen söndü" ifadelerini kullandı. Diğer polis tanıklar da benzer gözlemlerini paylaştı.

Sanık avukatları ise aleyhe beyanları kabul etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu olduğunu, delillerin büyük ölçüde toplandığını ve suçun ceza sınırlarını dikkate alarak tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmasına hükmedip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.