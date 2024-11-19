Sakarya’da çocuk parkında başından vurulmuş halde bulundu: 24 yaşındaki genç, baba olacaktı!

Olay, sabah saatlerinde Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde parktan silah sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından ölen şahsın 24 yaşındaki Kadir Mutlu olduğu tespit edildi.
EŞİ HAMİLEYMİŞ
Mutlu'nun yanında bulunan tabanca ise incelemeye alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa canına kıyma mı olduğunu araştırıyor. Öte yandan, hayatını kaybeden Kadir Mutlu'nun evli ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.