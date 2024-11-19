Sakarya’da çocuk parkında başından vurulmuş halde bulundu: 24 yaşındaki genç, baba olacaktı!

EŞİ HAMİLEYMİŞ

Mutlu'nun yanında bulunan tabanca ise incelemeye alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa canına kıyma mı olduğunu araştırıyor. Öte yandan, hayatını kaybeden Kadir Mutlu'nun evli ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.