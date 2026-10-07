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Giriş Tarihi: 7.10.2026 21:56

Sakarya'da diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde diyaliz hastası İlkay Atasoy (51) evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Atasoy'un diyaliz makinasını prize takarken elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor.

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AA
Sakarya’da diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu
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Karasu ilçesine bağlı Kuyumcullu Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan diyaliz hastası İlkay Atasoy (51) haber alamayan komşusu, haber alamadığı Atasoy'un evine girdi.

Atasoy'un yerde haraketsiz yattığını gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atasoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde Atasoy'un diyaliz makinasını prize takarken elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor.

Atasoy'un cansız bedeni incelemerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KARASU #SAKARYA
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