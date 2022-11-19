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Giriş Tarihi: 19.11.2022 21:27

Sakarya'da elektrikli scooter faciası: Yolcu treninin altında kaldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki kız, yolcu trenin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA
Sakarya’da elektrikli scooter faciası: Yolcu treninin altında kaldı

Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen olayda, kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez, yolcu trenin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tren seferleri durduruldu. Bölgede yapılan incelemeler sonrası genç kızın parçalanmış cesedi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Genç kızın kullandığı elektrikli scooter ise polis ekiplerince ekip aracına götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sakarya'da elektrikli scooter faciası: Yolcu treninin altında kaldı
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