Sakarya’da evlat dehşeti: Babasını silahla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan sitede apartmanın 3. katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan M.S.Ç. (36), henüz bilinmeyen bir sebeple babası Cemalettin Çınar'ı (71) tabanca ile vurdu.

Silah sesini duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cemalettin Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası oğul M.S.Ç. eve gelen polis ekiplerine teslim olarak suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, aynı evde yaşayan anne Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç.'de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı