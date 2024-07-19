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Giriş Tarihi: 19.7.2024 11:08 Son Güncelleme: 19.7.2024 11:18

Sakarya'da evlat vahşeti: Tartıştığı babasını katletti!

Sakarya'da Muhammet Sami Çınar, tartıştığı babası Cemalettin Çınar'a kurşun yağdırdı. Talihsiz adam kurtarılamadı. Çınar'ın 2 ay önce işinden ayrıldığı ve tabancayı da sosyal medyadan sipariş verdiği ortaya çıktı!

DHA
Sakarya’da evlat vahşeti: Tartıştığı babasını katletti!

Sakarya'da Muhammet Sami Çınar, tartıştığı babası Cemalettin Çınar'a kurşun yağdırdı. Talihsiz adam kurtarılamadı. Çınar'ın 2 ay önce işinden ayrıldığı ve tabancayı da sosyal medyadan sipariş verdiği ortaya çıktı!

Olay, saat 04.30 sıralarında Göl Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Muhammet Sami Çınar, tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı tabancayla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi.

Başına ve vücuduna mermi isabet eden Cemalettin Çınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Muhammet Sami Çınar ise eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

TABANCAYI SOSYAL MEDYADAN ALMIŞ

Özel güvenlik görevlisi olan şüphelinin 2 ay önce işinden ayrıldığı, tabancayı sosyal medya uygulaması üzerinden sipariş ederek satın aldığı öğrenildi. Aynı evde yaşayan anne Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç. de polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cemalettin Çınar'ın cansız bedeni incelemenin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sakarya'da evlat vahşeti: Tartıştığı babasını katletti!
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