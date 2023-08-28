Sakarya’da feci kaza: 13 yaralı

Kanlı olay Sakarya'nın Serdivan İlçesi'ne bağlı Çubuklu Mahallesi'nin kırsal kesiminde meydana geldi. Fındık toplayama giden işçileri taşıyan traktör bayırı çıktığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı. Olay sırasında sürücü A.T.'nin kullandığı traktör ve arkasında bağlı römork bir anda devrildi. Çevredekilerin yaptığı ihbarla birlikte bölgeye 6 adet 112 Acil Servis Ambulansı, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulanslarla yaralıları bölge hastanelerine sevk etti. Can pazarı yaşanan kaza sonrasında bazı yaralılar gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz ölü yok çekmeyin" diyerek tepki gösterdiği olayda yaralıların tedavisi hastanelerde sürüyor. Öte yandan yaşanan kazaya rağmen fındık toplamaktan traktörlerin arkasına bağlı römorklarla yolculuk edenleri görenler şok oldu. Gazetecilerin, "Daha şimdi 13 kişi kanlar içinde hastaneye götürüldü. Korkmuyor musunuz" sorusuna ise römork tepesinde evlerine giden işçiler, "Korkmuyoruz. Korksak ne olur ki buralarda bu iş böyle yapılıyor" dedi.