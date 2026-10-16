Sakarya’da felaketin ardından korkunç görüntüler! Yağış ve heyelan aynı anda vurdu: Evler toprak altında kaldı!

"BİR EVİMİZDE GÖÇÜK OLUŞTU"

Koca, selin dağdan sürüklediği taşı ve toprağı mahalleye getirdiğini anlatarak, "Bir evimizde göçük oluştu, 4-5 evimizi su bastı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Devletimiz yanımızda. Hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık. Allah devletimize zarar vermesin. Devlet-millet el ele bunun altından kalkacağız." diye konuştu. Hasar gören evlerle ilgili vatandaşların devletten yardım beklediklerini belirten Koca, "Aşırı yağış aldık. Onun sonucunda kimi yerde heyelan oldu, kimi yerde derenin suyuyla taş ve toprak geldi." dedi.