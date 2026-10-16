Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da felaketin ardından korkunç görüntüler! Yağış ve heyelan aynı anda vurdu: Evler toprak altında kaldı!
Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:47 Son Güncelleme: 16.10.2026 16:15

Sakarya’da felaketin ardından korkunç görüntüler! Yağış ve heyelan aynı anda vurdu: Evler toprak altında kaldı!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan kabusu yaşattı. Suyla taşınan toprak ile kaya parçaları bazı evleri toprak altına gömdü. Geyve ilçesinde ise toprak kayması sonucu D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden 2 mahalleye ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı.

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DHA Yaşam
Sakarya’da felaketin ardından korkunç görüntüler! Yağış ve heyelan aynı anda vurdu: Evler toprak altında kaldı!
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Sakarya'da dünden beri aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Karasu ilçesindeki Karanlıkdere Mahallesi'nde dün etkisini gösteren sağanağın yol açtığı heyelan sonucu kısmi göçük oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

EVLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Ayrıca 3 evin daha etkilendiği mahallede suyun taşıdığı toprak ve kaya parçaları yapıların etrafını kapladı. Giriş katlarını su basan evlerin zemininde çamurdan tabakalar oluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, mahallede hafriyat temizleme çalışması yürütüyor.

"HAFRİYAT KALDIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Karanlıkdere Muhtarı Yılmaz Koca, büyük afet yaşadıklarını ve mahallede hasar oluştuğunu söyledi.

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"BİR EVİMİZDE GÖÇÜK OLUŞTU"

Koca, selin dağdan sürüklediği taşı ve toprağı mahalleye getirdiğini anlatarak, "Bir evimizde göçük oluştu, 4-5 evimizi su bastı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Devletimiz yanımızda. Hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık. Allah devletimize zarar vermesin. Devlet-millet el ele bunun altından kalkacağız." diye konuştu. Hasar gören evlerle ilgili vatandaşların devletten yardım beklediklerini belirten Koca, "Aşırı yağış aldık. Onun sonucunda kimi yerde heyelan oldu, kimi yerde derenin suyuyla taş ve toprak geldi." dedi.

2 MAHALLEYE ULAŞIMIN SAĞLANDIĞI YOL KAPANDI

Yağış nedeniyle Geyve ilçesindeki Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı. İki mahalleye bu yönden giriş yapılamazken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARASU #SAKARYA #GEYVE

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Sakarya’da felaketin ardından korkunç görüntüler! Yağış ve heyelan aynı anda vurdu: Evler toprak altında kaldı!
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