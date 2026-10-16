Sakarya’da felaketin ardından korkunç görüntüler! Yağış ve heyelan aynı anda vurdu: Evler toprak altında kaldı!

EVLER TOPRAK ALTINDA KALDI
Ayrıca 3 evin daha etkilendiği mahallede suyun taşıdığı toprak ve kaya parçaları yapıların etrafını kapladı. Giriş katlarını su basan evlerin zemininde çamurdan tabakalar oluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, mahallede hafriyat temizleme çalışması yürütüyor.
"BİR EVİMİZDE GÖÇÜK OLUŞTU"
Koca, selin dağdan sürüklediği taşı ve toprağı mahalleye getirdiğini anlatarak, "Bir evimizde göçük oluştu, 4-5 evimizi su bastı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Devletimiz yanımızda. Hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık. Allah devletimize zarar vermesin. Devlet-millet el ele bunun altından kalkacağız." diye konuştu. Hasar gören evlerle ilgili vatandaşların devletten yardım beklediklerini belirten Koca, "Aşırı yağış aldık. Onun sonucunda kimi yerde heyelan oldu, kimi yerde derenin suyuyla taş ve toprak geldi." dedi.
2 MAHALLEYE ULAŞIMIN SAĞLANDIĞI YOL KAPANDI
Yağış nedeniyle Geyve ilçesindeki Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikametinden Doğançay ve Maksudiye mahallelerine ulaşımı sağlayan bağlantı yolu kapandı. İki mahalleye bu yönden giriş yapılamazken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.