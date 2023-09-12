Sakarya’da gazetecilere ölümle tehdit

Bunun üzerine SABAH Gazetesi Muhabiri Hüseyin Cumalı, "İsterseniz polis çağıralım" dedi. İşte o sırada sivil kıyafetli bir kişi "Çekim yapmayın. Bende sağlıkçıyım" diyerek gazetecilerin üzerine yürüdü. Gazetecilerin, "Biz görevimizi yapıyoruz" dediği anda bir anda saldırmaya başlayan şahsı 'Sizi öldürürüm' diyerek tehditlerde bulundu. Ancak 112 Acil servis Ambulans ekibinin gazetecilere önce bağırması ve sonrasında saldırmasıyla birlikte olay yerindeki kahvehaneden çıkanlar önce araya girdi. Ancak tansiyonun her geçen dakika büyüdüğü olayda bazı vatandaşlarında gazetecilere "Çekmeyin, basın gidin. Laftan anlayın" demesiyle arbede çıktı.