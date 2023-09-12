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Giriş Tarihi: 12.9.2023 11:00 Son Güncelleme: 12.9.2023 11:12

Sakarya’da gazetecilere ölümle tehdit

Adapazarı Şirinevler Mahallesi’nde 112 Acil Servis Ambulans ekibinin görüntü alan gazetecilere “Çekim yapamazsınız” demesi üzerine basın mensupları, “Biz, sizi değil genel çekim yapıyoruz. Ayrıca kamu açık alanda biz görevimizi yapabiliriz” diye cevap vermesi üzerine gerginlik çıktı. Çıkan olayda gazeteler ölümle tehdit edildi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Sakarya’da gazetecilere ölümle tehdit

Aralarında SABAH Gazetesi Sakarya Muhabiri Hüseyin Cumalı'nın da bulunduğu gazeteciler, 112 Acil Sağlık Ambulansı'nın bir vakaya müdahale ettiğini görünce olay yerine geldi.

Olay yerinde ne olduğunu anlamaya çalışan gazetecilere 112 Acil Sağlık Ambulansı'ndaki kadın personel, "Çekim yapamazsınız." dedi. Bunun üzerine gazeteciler kamuya açık alanda çekim yaptıklarını, ambulans içine müdahale etmediklerini söyleyince yine 112 Acil servis Ambulansındaki görevli erkek personel, "Bende sizi çekeceğim" diyerek cep telefonuyla gazetecilerin görüntüsünü olmaya başladı.

Bunun üzerine SABAH Gazetesi Muhabiri Hüseyin Cumalı, "İsterseniz polis çağıralım" dedi. İşte o sırada sivil kıyafetli bir kişi "Çekim yapmayın. Bende sağlıkçıyım" diyerek gazetecilerin üzerine yürüdü. Gazetecilerin, "Biz görevimizi yapıyoruz" dediği anda bir anda saldırmaya başlayan şahsı 'Sizi öldürürüm' diyerek tehditlerde bulundu. Ancak 112 Acil servis Ambulans ekibinin gazetecilere önce bağırması ve sonrasında saldırmasıyla birlikte olay yerindeki kahvehaneden çıkanlar önce araya girdi. Ancak tansiyonun her geçen dakika büyüdüğü olayda bazı vatandaşlarında gazetecilere "Çekmeyin, basın gidin. Laftan anlayın" demesiyle arbede çıktı.

Sağduyulu bazı vatandaşların araya girmesiyle birlikte gazeteciler kendilerini güçlükle aracın içine atabildi. Kendisini sağlıkçı olarak tanıtan şahsın saldırmaya ve küfür etmeye devam ettiği o anlarda gazeteciler güçlükle olay yerinden ayrıldı.

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Sakarya’da gazetecilere ölümle tehdit
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