Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Giriş Tarihi: 10.3.2025 06:00

Sakarya'da gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde adeta alev topuna dönen iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA
Sakarya’da gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Vakıf Mahallesi'nde A.T.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, adeta alev topuna dönen evi söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ailenin evde olmaması muhtemel facianın önüne geçerken yangın sebebiyle mahalleli sokağa döküldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangın hususuna ilişkin inceleme başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da gece yarısı çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz