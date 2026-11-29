Olay, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Ak Sokak üzerinde bulunan Pazartesi Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kalabalık grupların birbirine girdiği arbede esnasında silahların ateşlendiği, 4 kişinin bıçakla, 4 kişinin ise darp sonucu yaralandığı öğrenildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

8 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla ayakta hastanelere başvuran toplam 8 yaralı kentteki 3 farklı hastanede tedavi altına alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K.'nin (28) dizinde, Y.K.'nin (32) sol kulağında kesi bulunduğu, darp edilen H.C.K. (27) ile N.K.'nin (36) ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yenikent Devlet Hastanesine başvuran C.A.'nın (34) bacağından bıçaklandığı ve pansuman yapıldığı, darp nedeniyle başvuran Y.A. (25) ve G.A.'nın (31) ise tetkiklerinin devam ettiği belirtildi. Serdivan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan E.K.'nin (32) ise karnının sağ alt bölgesinden bıçaklandığı ve bilincinin açık olduğu kaydedildi.

Tedavi altına alınan tüm yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör