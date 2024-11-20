Sakarya’da kadın cinayeti! Genç kadın sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Kanlı olay, sabah saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalıştığı ve iş yerine gittiği öğrenilen 32 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Şelale Mırzalı isimli kadın sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Genç kadını takip eden silahlı kişi, Şelale M.'ye 5-6 el ateş açıp olay yerinden kaçarken, saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsüne kaldırıldı. Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen genç kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin 45 yaşındaki Alaattin A. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli olayda kullandığı silahla birlikte Çamyolu Mahallesi yakınlarında saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adapazarı'ndaki bir alışveriş merkezinde temizlikçi olarak çalıştığı öğrenilen Alaatin A.'nın Şelale Mırzalı ile 3 ay önce tanıştığı, bir süre ilişkisi olduğu ve son 1 aydır ayrılık sıkıntısı yaşadıkları, Alaattin A.'nın sonrasında genç kadına takıntılı olduğu ileri sürüldü.

Olaydan sonra yakalanmasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen katil zanlısı Alattin A., burada verdiği ilk ifadesinde, "Şelale ile sevgiliydik. Sabah işe gittiği saatte orada konuşmaya başladık, tartıştık. İleri geri konuşunca sinirlendim kendime hakim olamadım, vurdum" dediği öğrenildi.

Şüpheli Alattin A., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam eden işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilecek.