Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da kamyondan çıkanlar şoke etti: Tonlarca sakatat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 5.10.2026 15:49 Son Güncelleme: 5.10.2026 15:51

Sakarya'da kamyondan çıkanlar şoke etti: Tonlarca sakatat ele geçirildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu kamyonette 2 ton 809 kilo menşei belirsiz et ve sakatat ele geçirildi. Ürünler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, işletme sahibine 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI Yaşam
Sakarya’da kamyondan çıkanlar şoke etti: Tonlarca sakatat ele geçirildi
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Sakarya Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişeleri girişinde yol kontrolü gerçekleştirdi.

TONLARCA SAKATAT ELE GEÇİRİLDİ

Kontrolde durdurulan kamyonetin kasasında 130 kilo dana ciğer, 63 kilo dana yürek, 65 kilo dana böbrek, 287 kilo dana başka eti, 497 kilo dana sakatat, 46 kilo pöç, 1 ton 480 kilo sakatat ürünü ve 241 kilo dana fileto et olmak üzere toplam 2 ton 809 kilo menşei belirsiz ürün bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen ürünler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5996 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA #SAPANCA

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Sakarya'da kamyondan çıkanlar şoke etti: Tonlarca sakatat ele geçirildi
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