Sakarya’da kan donduran olay! İki aile arasındaki silahlı kavgada 2 ölü

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce yapılan kontrolde Mustafa Keskin ve Numan Kotan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Murat K. ve Emre K. ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.