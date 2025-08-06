Sakarya’da kan donduran olay! İki aile arasındaki silahlı kavgada 2 ölü

Olay, saat 22.30 sıralarında Ekinler Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Keskin, Numan Kotan, Murat K. ve Emre K. vurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerce yapılan kontrolde Mustafa Keskin ve Numan Kotan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Murat K. ve Emre K. ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.