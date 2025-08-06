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Giriş Tarihi: 6.8.2025 00:36

Sakarya'da kan donduran olay! İki aile arasındaki silahlı kavgada 2 ölü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam
Sakarya’da kan donduran olay! İki aile arasındaki silahlı kavgada 2 ölü

Olay, saat 22.30 sıralarında Ekinler Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Keskin, Numan Kotan, Murat K. ve Emre K. vurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce yapılan kontrolde Mustafa Keskin ve Numan Kotan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Murat K. ve Emre K. ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Sakarya'da kan donduran olay! İki aile arasındaki silahlı kavgada 2 ölü
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