Sakarya’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, Karası-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye ışıkları mevkiinde bulunan dönel kavşak içerisinde A.K. kontrolündeki otomobil ile F.D. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile takla atan A.K. idaresindeki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.