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Giriş Tarihi: 19.12.2024 04:45

Sakarya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kavşak içerisinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı

İHA
Sakarya’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, Karası-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye ışıkları mevkiinde bulunan dönel kavşak içerisinde A.K. kontrolündeki otomobil ile F.D. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile takla atan A.K. idaresindeki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sakarya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
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